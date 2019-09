TheFork estende la selezione INSIDER a tutta Italia.

TheFork, principale applicazione europea che permette di cercare e prenotare online il ristorante, estende la sua selezione INSIDER a tutta Italia. Da oggi, oltre ai consueti contenuti, tutti gli utenti del Bel Paese potranno trovare una sezione chiamata INSIDER che conterrà esclusivamente i ristoranti premiati dalle guide gastronomiche e dalla community di TheFork.

“A poco più di un anno dal lancio ufficiale della selezione INSIDER nelle principali città italiane” – ha commentato Almir Ambeskovic, nel board di TheFork e a capo del mercato italiano – “INSIDER è già riconosciuta da 2 utenti su 3[1] come la selezione che permette di trovare il meglio della nostra offerta, quindi i ristoranti perfetti per chi vuole celebrare una ricorrenza o semplicemente regalarsi un’esperienza fuori dal comune. In città come Firenze, il 30% delle prenotazioni totali è oggi presso i ristoranti INSIDER. Visto il successo di questa selezione, abbiamo deciso di estenderla a tutta Italia”.

I ristoranti della selezione INSIDER comprendono diverse tipologie, dalla pizzeria gourmet al bistrot, fino al ristorante d’autore. A oggi, le tipologie di cucina più prenotate sono state: la cucina mediterranea che raccoglie il 18% delle prenotazioni ricevute in tutto il 2019 dagli INSIDER, la cucina di pesce con il 13%, la cucina toscana con il 13% e quella creativa con un 10%.

A prescindere dalla cucina offerta, tutti i ristoranti INSIDER devono rispettare i seguenti criteri:

Essere premiati da una delle seguenti guide gastronomiche e avere una valutazione superiore all’8 su TheFork:

– Identità Golose

– Gambero Rosso – Ristoranti d’Italia

Da 1 a 3 forchette, da 1 a 3 mappamondi, da 1 a 3 cocotte, da 1 a 3 gamberi

– Gambero Rosso – Pizzerie d’Italia

Da 1 a 3 spicchi

– Le guide de L’Espresso – I Ristoranti d’Italia

Da 1 a 5 cappelli

2. Per i ristoranti che non sono stati premiati da alcuna guida, avere una valutazione superiore al 9 su TheFork, più di 50 recensioni e almeno 30€ di scontrino medio

3. Essere stati nominati in una delle edizioni dei TheFork Restaurants Awards

A proposito di TheFork

TheFork, brand di TripAdvisor®, è la piattaforma leader in Europa per le prenotazioni online di ristoranti, con un network di 65.000 ristoranti a livello globale e 27 milioni di visite al mese. La piattaforma opera come “LaFourchette” in Francia e Svizzera, “ElTenedor” in Spagna, “TheFork” Italia, Olanda, Belgio, Portogallo, Brasile, Svezia, Danimarca, Australia, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù e Uruguay. Inoltre, è attiva anche in inglese come “TheFork.com“. TheFork mette in contatto utenti e ristoranti, permettendo ai primi di cercare e prenotare il tavolo online e ai secondi di aumentare le prenotazioni e la fedeltà dei clienti. Attraverso TheFork (sito e app), così come su TripAdvisor, gli utenti possono facilmente selezionare un ristorante in base alle loro preferenze (per esempio localizzazione, tipo di cucina e prezzo medio), consultare le recensioni degli utenti, controllare la disponibilità in tempo reale e prenotare all’istante online. Per i ristoranti, TheFork fornisce un software, TheFork Manager, che consente di ottimizzare le prenotazioni e le operazioni, e di migliorare servizio e ricavi.

