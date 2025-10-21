Tifosi fermati ad Eindhoven, Tajani: attivata Ambasciata

- pubblicità -

“Sto seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di calcio di stasera. L’Ambasciata all’Aja ha già inviato del personale e sono già presenti agenti della Digos italiana. La polizia olandese allontanerà i tifosi senza biglietto”.

Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aggiunge: “Per ogni necessità si può contattare l’Ambasciata al numero +31 651541399”.