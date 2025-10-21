Tifosi fermati ad Eindhoven, Tajani: attivata Ambasciata

Di
Redazione
-
during the press conference of the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani, and the Minister of Defense, Guido Crosetto, on the occasion of the return to Italy, with an Air Force flight, of the compatriots evacuated from Sudan, 24 April 2023, Caimpino Airport Rome, Italy. (Ciampino - 2023-04-24, Domenico Cippitelli / LiveMedia) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate
- pubblicità -

“Sto seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di calcio di stasera. L’Ambasciata all’Aja ha già inviato del personale e sono già presenti agenti della Digos italiana. La polizia olandese allontanerà i tifosi senza biglietto”.

Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aggiunge: “Per ogni necessità si può contattare l’Ambasciata al numero +31 651541399”.

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Funshopping.it è il sito web di vendite online di prodotti di abbigliamento, elettronica, orologi, gioielli, elettrodomestici, dove puoi trovare i migliori prezzi del web.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE