Torna la Giornata Nazionale ABIO sabato 26 e domenica 27

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Sabato 26 e domenica 27 settembre ritorna in più di 100 piazze italiane la Giornata Nazionale ABIO, l’evento più importante per ABIO da sempre al fianco dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie in ospedale.

I volontari ABIO

I volontari ABIO attraverso giochi, sorrisi e una presenza qualificata nei reparti, offrono un sostegno essenziale nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali, dedicando alle famiglie in ospedale spazi e attenzioni specifiche per accompagnare e supportare le cure mediche erogate.

ABIO opera con impegno e passione, contando su circa 4.000 volontari presenti in oltre 200 reparti di pediatria, riuniti in 50 organizzazioni sparse sull’intero territorio italiano coordinate da Fondazione ABIO Italia che quest’anno festeggia il suo Ventennale.

La giornata Nazionale ABIO

Un’occasione ancora più speciale per ABIO che ogni anno sceglie di raccontarsi ed essere presente nelle principali piazze delle città in cui svolge il suo servizio di volontariato. Qui si potranno ascoltare le testimonianze dei volontari e comprendere cosa significhi impegnarsi nel servizio in ospedale e scegliere di prendersi cura, ogni giorno in tutta Italia, dei piccoli ricoverati.

Sarà inoltre possibile sostenere ABIO tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere: il simbolo della Giornata!

A Napoli e a Frattamaggiore si potranno incontrare i volontari ABIO:

Sabato 26 settembre dalle 9 alle 18 in via Luca Giordano, 59 e in via Toledo, 128 (altezza Metropolitana Linea 1);

Sabato 26 settembre dalle 9 alle 13 in Piazza Salvatore Di Giacomo, 116 a Posillipo e in via dell’Epomeo, 114

Domenica 27 settembre dalle 09:30 alle 13:00 in Piazza San Vitale a Fuorigrotta e a Frattamaggiore in Corso Durante 173.

Il ricavato per formare i volontari

Il ricavato verrà utilizzato per organizzare nuovi corsi di formazione rivolti a chi è già volontario e a chi desidera diventarlo.

La formazione e l’aggiornamento continuo, infatti, rappresentano un pilastro fondamentale del progetto ABIO. È attraverso questi processi che, chi desidera mettersi a disposizione e sentirsi utile, viene adeguatamente preparato, acquisisce il metodo ABIO e i relativi strumenti specifici. Questo approccio garantisce la massima attenzione ed efficacia, permettendo ad ABIO di continuare a offrire il suo prezioso servizio nelle pediatrie italiane.

Sul sito: www.giornatanazionaleabio.org troverai le piazze che aderiscono all’iniziativa e le modalità per sostenere anche quest’anno la Giornata Nazionale ABIO.