Torre Annunziata, indagati 3 consiglieri e un ex assessore

Tre consiglieri comunali e un ex assessore di Torre Annunziata sono accusati di aver falsamente dichiarato di non avere debiti verso il Comune, nascondendo invece somme non versate per tasse come Imu, Tari, Tares e Tarsu, accumulate tra il 2007 e il 2020.

Le Fiamme Gialle di Torre Annunziata, su delega della Procura della Repubblica, hanno accertato che i quattro amministratori, nonostante fossero formalmente debitori nei confronti del Comune, hanno dichiarato il falso, rendendosi incompatibili con il ruolo ricoperto. Ora, con la chiusura delle indagini preliminari, rischiano di finire a processo per falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità o qualità personali.

L’importo totale dei debiti supera i 36mila euro

“Ho piena fiducia nell’operato della magistratura e confido che i consiglieri comunali coinvolti possano quanto prima chiarire la loro posizione – è il commento del sindaco sindaco Corrado Cuccurullo sull’avviso conclusioni indagini notificato a tre consiglieri comunali e un ex assessore – Necessario farlo quanto prima perché dopo due anni di commissariamento, Torre Annunziata ha voltato pagina”.