Tour gastronomico in Sud America con TheFork: cosa ordinare e dove mangiare.

TheFork, sito e app per Android e iOS che permette di prenotare in oltre 60.000 ristoranti nel mondo di cui 17.000 in Italia, non è solo il portale perfetto per scovare ristoranti nella propria città che sia per una pausa pranzo o per una cena con amici, ma è anche estremamente utile in viaggio. Quante volte è capitato che, arrivando in una località nuova e sconosciuta, ci si chieda dove valga davvero la pena andare a mangiare in base a prezzo, cucina, ambiente, eccetera. TheFork accompagna i viaggiatori di tutto il mondo e all’inizio del 2019 è arrivato anche in America Latina, acquistando la piattaforma Restorando e incorporando 3.500 nuovi ristoranti. Se qualcuno di voi fosse diretto verso queste meravigliose mete, ecco cosa e dove mangiare.

Argentina

In Argentina l’app è disponibile per le città di Buenos Aires e Cordoba.

Cosa mangiare:

Asado argentino (arrosto o grigliata argentina): l’asado è il piatto giusto per chi ama la carne ed è probabilmente il più tipico della cucina argentina. Quello che lo distingue da altri tipi di carne alla brace è la cottura a tempi molto lunghi, che lascia la carne estremamente morbida. La si accompagna spesso con il chimichurri, una salsa verde a base di prezzemolo, peperoncino e aglio.

Dove mangiare:

Revire, Buenos Aires

Enfundá la Mandolina, Buenos Aires

Patio de Antaño, Buenos Aires

Brasile

Cosa mangiare:

Feijoada : la feijoada è forse il piatto più rappresentativo del Brasile. Si tratta di una sorta di fagiolata e la ricetta ha moltissime variazioni. Di base però si tratta di uno stufato realizzato con fagioli neri o bruni, salsicce e diversi tagli di carne di maiale. La preparazione è molto lunga e può richiedere fino a 24 ore. Solitamente accompagnato da riso, cavolo, fette d’arancia, farofa (farina di manioca tostata) e cotenna di maiale. Si può degustare con un bicchierino di cachaça per facilitare la digestione, anche se considerata la cottura molto lenta, il piatto risulta già molto digeribile.

Dove mangiare:

Cile

Cosa mangiare:

Cazuela : si tratta di un piatto tipico di molti Paesi dell’America Latina e molto popolare in Cile. Carne di manzo o di pollo servita con brodo saporito insieme a patate, zucca e l’immancabile choclo ovvero la pannocchia.

Dove mangiare:

Colombia

Cosa mangiare:

Atollado del valle : è un piatto a base di riso e carne e di cui esistono molte versioni diverse. In generale si usa la carne di manzo che viene tritata o tagliata a pezzi piccoli, quasi come fosse un ragù e la carne di pollo, di cui si usano le cosce. Vengono aggiunti piselli, l’hogao (una salsa a base di pomodoro e cipolla) e alcune spezie ed erbe aromatiche (zafferano, cumino e coriandolo). Tocco finale: il platano fritto.

Dove mangiare:

México

Tacos : piatto ormai esportato in ogni parte del mondo, i tacos sono uno dei cibi da strada più tipici del Messico. Si tratta di tortillas di mais cotte alla piastra a cui si può aggiungere praticamente qualsiasi cosa dalla carne al pesce, anche se più raro. All’interno si trovano quasi sempre coriandolo, cipolla, avocado e diverse salse messicane.

Dove mangiare:

Perú

Cosa mangiare:

Ceviche : è uno dei piatti più rinomati della cucina peruviana, si tratta di pesce e frutti di mare che vengono marinati nel succo di lime insieme a cipolla e spezie. Anche se si tratta di pesce crudo, non bisogna confonderlo con il sushi giapponese che è tutt’altra ricetta.

Dove mangiare:

