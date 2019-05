Tour Spaccanapoli e spettacolo l’antica arte della posteggia napoletana sabato 1 a cura di Insolitaguida.

Conoscere una città significa apprezzarne tutti i singoli aspetti, quello storico, architettonico ma anche quello artistico. L’associazione Insolitaguida Napoli sempre alla ricerca di iniziative simpatiche per far conoscere la città di Napoli ha pensato bene di unire un tour del centro storico ad uno spettacolo di vera posteggia napoletana esclusivamente Sabato 1 Giugno.

Prima ( ore 10:30 ) una visita guidata nel cuore di Napoli: Spaccanapoli, la strada che divide letteralmente in due la città. Il nostro tour parte da piazza Monteoliveto per addentrarci verso il centro antico, con le sue piazze e le sue chiese principale. Un ottimo punto di partenza per chi vuole avere una panoramica sul centro di Napoli.

A seguire presso il Teatro Lazzari Felici uno spettacolo musicale, dedicato a turisti e napoletani, che vuole essere un riconoscimento a una antica forma di spettacolo estemporaneo attraverso un vastissimo repertorio che si estende dalle più note canzoni classiche napoletane a dei veri e propri tesori della tradizione partenopea attraverso “macchiette”, momenti di poesia e non solo.Uno spettacolo musicale, dedicato a turisti e napoletani, che vuole essere un riconoscimento a una antica forma di spettacolo estemporaneo attraverso un vastissimo repertorio che si estende dalle più note canzoni classiche napoletane a dei veri e propri tesori della tradizione partenopea attraverso “macchiette”, momenti di poesia e non solo.Padrona di casa la bravissima Aurora Giglio, la Signora della Posteggia Napoletana, che con la sua voce e la sua grande simpatia ci farà rivivere le suggestive atmosfere d’epoca.

Data la disponibilità limitata di posti è obbligatoria la prenotazione chiamando il 081 1925 6964, tramite l’app per smartphone e tablet Insolitaguida Napoli oppure tramite il sito web www.insolitaguida.it, dove è possibile reperire ulteriori informazioni su questo e su altri eventi volti a promuovere l’arte, l’architettura senza trascurare la cultura popolare napoletana.

Doppio evento un unico contributo di partecipazione ( € 15 ). Possibilità di prenotare solo tour ( € 7 ) o solo spettacolo ( € 12 )