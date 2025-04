Traffico Pasqua e ponti di primavera, come essere aggiornati

- pubblicità -

Con l’approssimarsi delle prossime festività si prevede che molti italiani si metteranno in viaggio per trascorrere i giorni di festa fuori città.

Durante tale periodo è probabile un incremento del traffico sull’intera rete stradale e autostradale nazionale, sia per il fine settimana di Pasqua, che per i successivi ponti del 25 aprile e primo maggio.

Nel comunicato di Viabilità Italia tutte le previsioni e informazioni relative all’intera rete stradale del nostro Paese, nonché importanti consigli da seguire prima di partire e durante il viaggio.

La Polizia stradale sorveglia strade e autostrade nei giorni di traffico più intenso per garantire sicurezza ai viaggiatori ma richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme stradali.

Si prevede il consueto incremento del traffico lungo l’intera rete viaria nazionale, in particolare, i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte, potrebbero intensificarsi già dal pomeriggio di mercoledì 16 aprile, con la chiusura delle scuole, fino alla mattinata del giorno di Pasqua.

Al fine di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia, ha messo a disposizione sul nostro sito, il calendario con i bollini di traffico, con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t.

Gli enti proprietari e concessionari stradali provvederanno comunque a rimuovere i cantieri di lavoro temporanei e adotteranno tutte le misure necessarie per minimizzare l’impatto sulla circolazione di quelli inamovibili.

È disponibile anche il calendario 2025 delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nei giorni festivi e in altre giornate particolari, per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del Cciss (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “Vai” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).

Ulteriori indicazioni di carattere generale sono inoltre reperibili attraverso il sito www.aiscat.it.