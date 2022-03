Tragedia a Scampia, 12enne trovato morto in casa al Rione Don Guanella.

Tragedia a Scampia.

Un ragazzo di 12 anni è stato trovato senza vita dai genitori nel Rione Don Guanella.

Il ragazzo, definito da tutti come solare, è stato trovato dai genitori quando ormai non c’era più nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione i genitori lo avrebbero trovato impiccato nel bagno di casa.

Vana infatti la corsa in ospedale al Cardarelli. Per il ragazzino non c’è stato niente da fare.

Sconvolto il quartiere per la fine prematura del 12enne. In corso le indagini delle forze dell’ordine sull’accaduto.