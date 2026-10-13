Traghetto Caremar incagliato nel porto di Procida, disagi a bordo

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Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri nel porto di Procida, dove il traghetto Driade della Caremar, con 115 passeggeri a bordo, si è arenato durante le manovre di attracco, restando bloccato per oltre un’ora e mezza.

L’unità, impegnata in una corsa diretta a Ischia, è stata sospinta dal vento verso la diga foranea e si è incagliata sul fondale sabbioso mentre completava le operazioni di ormeggio. La nave è riuscita a disincagliarsi soltanto intorno alle 20 grazie anche al supporto degli ormeggiatori, attraccando successivamente senza ulteriori problemi alla banchina del porto procidano.

Nel corso dell’emergenza i passeggeri sono rimasti a bordo, impossibilitati a sbarcare fino alla conclusione delle operazioni. Dopo l’attracco, la Capitaneria di porto di Ischia, coordinata dal tenente di vascello Vito Andrea Siciliano, ha disposto il fermo dell’unità per accertamenti tecnici e di sicurezza.

I viaggiatori e i veicoli diretti a Ischia sono stati trasferiti su un altro traghetto della compagnia, proveniente da Napoli e nel frattempo giunto a Procida.

L’episodio ha avuto ripercussioni anche sulla programmazione dei collegamenti marittimi della Caremar. La Driade, infatti, dopo la sosta a Procida avrebbe dovuto proseguire per Ischia e successivamente rientrare a Napoli, corse che hanno inevitabilmente subito modifiche in attesa delle verifiche disposte dall’autorità marittima.