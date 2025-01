Trasferta vietata a Bergamo, tifosi salutano Napoli a Capodichino

- pubblicità -

Oggi pomeriggio, una folla di tifosi azzurri ha invaso l’esterno dell’aeroporto di Capodichino per salutare la squadra del Napoli in partenza per Bergamo, dove domani sera affronteranno l’Atalanta in un importante match. Migliaia di sostenitori hanno risposto all’appello dei gruppi organizzati della tifoseria, manifestando il loro supporto alla squadra, attualmente prima in classifica.

La manifestazione è stata anche un’occasione per gli ultras di esprimere il loro dissenso contro il divieto di trasferta imposto per la partita di domani. Questo divieto ha spesso colpito i tifosi del Napoli residenti in provincia o nella regione Campania, generando malcontento tra i sostenitori.

Durante la protesta, gli ultras hanno distribuito un volantino provocatorio con un finto modulo di “dichiarazione sostitutiva di certificato di residenza” e hanno esposto uno striscione con la scritta: “Cambio appartenenza chiedo cambio di residenza”.

“Vietare le trasferte ai tifosi non è mai la scelta più opportuna da fare. Penalizza i tifosi veri e le famiglie e rappresenta, in qualche modo, la fine dello sport”.

Lo dice, in una nota, Luigi Musto, presidente della Commissione Politiche giovanili del Comune di Napoli. “I napoletani hanno risposto con la consueta ironia al divieto di poter andare a Bergamo a seguire la proppria squadra – ha aggiunto Musto – nella realtà, la decisione è un atto di arrendevolezza da parte delle istituioni e la dimostrazione che non c’è la capacità di gestire eventi sportivi, la cui natura è proprio la grande partecipazione popolare”.