Treni, situazione in via di normalizzazione

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Sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, dopo una mattinata segnata da forti rallentamenti dovuti a un guasto agli impianti di circolazione. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana sul proprio sito.

Il disservizio ha interessato il sistema di comunicazione Gsm‑R, la rete radio utilizzata per le comunicazioni tra macchinisti e infrastruttura.

Sono in corso verifiche da parte dei fornitori di RFI per accertare le cause dell’anomalia.

Durante il blocco, i treni hanno dovuto percorrere itinerari alternativi, con conseguenti ritardi e modifiche alla programmazione. Per ridurre i disagi, è stato attivato anche un servizio bus sostitutivo nelle tratte più critiche.

Proseguono le attività di assistenza e informazione ai passeggeri, sia a bordo dei convogli coinvolti sia nelle stazioni del nodo partenopeo.