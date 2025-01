Troppo forte la Virtus per il Napoli Basket

- pubblicità -

Nulla da fare per il Napoli Basket a Bologna. Nell’ultima giornata del girone di andata la squadra di Coach Valli cede alla Virtus, che ha sempre condotto la gara, e deve affidarsi al girone di ritorno per cercare i punti salvezza.

Il primo canestro lo firma Bologna da tre con Cordinier. Immediata la replica di Napoli con la bomba di Zubcic. Allunga la Virtus con un parziale di 7-0. Gli azzurri sbagliano dalla lunetta e Bologna vola a più 11 sul 17-6 a tre minuti dalla fine del primo tempo. Belinelli da tre è micidiale con gli azzurri che stentano ad entrare in partita. Il primo periodo si chiude con la Virtus avanti nel punteggio 26-13.

In avvio del secondo periodo Treier trova la bomba del meno 10, ma non cambia l’inerzia della gara con Napoli che non riesce ad accorciare. Valli chiama time out. Pullen e Green non si sbloccano. La Virtus vola a più 16 sul 34-18. Gli azzurri hanno finalmente una reazione con un parziale di 0-13, firmato da un ispiratissimo Treier, e si riportano a meno 3 sul 34-31. Bologna reagisce con un parziale 4-0 è si riporta a più 7. Pangos non trova il canestro dalla distanza, mentre Belinelli segna la sua quarta bomba e riporta Bologna a più 11 sul 44-33. Le squadre vanno all’intervallo lungo con la Virtus avanti nel punteggio 44-35.

Bologna parte forte nel terzo periodo. Zubcic sbaglia tre conclusioni consecutive, ma Pullen finalmente trova la bomba del meno 8 con il suo primo canestro. Immediata reazione della Virtus con un parziale di 6-0 che respinge Napoli a meno 14 sul 54-40 e costringe coach Valli al time out. Bologna a metà periodo tocca il massimo vantaggio più 19 sul 61-42. Napoli prova una timida reazione con un parziale 0-5, ma Pajola e Belinelli ricacciano gli azzurri a meno 21. Bologna gestisce il vantaggio e chiude la terza frazione avanti nel punteggio 74-56.

Nella quarta ed ultima frazione di gioco gli azzurri provano ad accorciare il gap, ma la serata nel tiro dalla distanza non è delle migliori. Totè e Pullen riportano gli azzurri a meno 13 a metà periodo sul 78-65 e Bologna chiama time out. Controlla la partita la Virtus nel finale vincendo con il punteggio di 86-75. Per il Napoli Basket la corsa salvezza riprenderà domenica prossima in casa ospitando il Banco di Sardegna Sassari.

Virtus Segafredo Bologna – Napoli Basket

(26-13, 18-22, 30-21, 12-19)

Tabellino:

17 Pullen, 15 Totè, 10 Treier, 10 Bentil, 6 Green, 6 Zubcic, Woldetensae 6, Pangos 5, De Nicolao, Newman, Saccoccia, Mabor n.e.

Dichiarazione del Coach Giorgio Valli:

“È chiaro che tra Virtus Bologna e Napoli c’è un divario soprattutto, e non solo, fisico che abbiamo accusato. Dobbiamo dire però che i ragazzi hanno fatto una partita molto più che dignitosa, hanno seguito il piano gara cercando di trovare soluzioni tecniche e tattiche contro un avversario che fa l’Eurolega. Complimenti a loro che sono una formazione di grande livello. La mia squadra ha fatto un piccolo passo in avanti come gioco di squadra, cosa di cui abbiamo bisogno. Crediamo nella salvezza, siamo lì e non ci arrendiamo, anzi ci crediamo ancora più di prima.”