Trovato borsello con pistola in via Arco Mirelli.

Una pistola in un borsello: l’ha trovata la Polizia a Chiaia, a Napoli, su segnalazione di un cittadino.

A recuperare l’arma sono stati stamani gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, intervenuti in via Arco Mirelli angolo corso Vittorio Emanuele su indicazione della centrale operativa per la segnalazione di un borsello con dentro una pistola.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da un uomo che ha consegnato loro il borsello che aveva trovato a terra con all’interno una pistola “BBM” cal.8 con canna modificata e 6 cartucce cal. 6.35. (ANSA).