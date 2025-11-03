Trovato cadavere in androne a San Giovanni a Teduccio

- pubblicità -
Giallo a Napoli, dove un uomo di 59 anni, Raffaele Di Nunzio, è stato trovato morto questa notte nell’androne di un palazzo in corso San Giovanni a Teduccio 168.
Sulla testa sono state trovate due ferite sulla cui origine sono in corso accertamenti.
Venditore ambulante di pane, sposato e padre di due figli, Di Nunzio si trovava presumibilmente in zona per acquistare nel panificio sulla stessa strada i prodotti da rivendere.
I carabinieri, impegnati nelle indagini, non escludono l’omicidio.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.