Trovato cadavere in androne a San Giovanni a Teduccio

Giallo a Napoli, dove un uomo di 59 anni, Raffaele Di Nunzio, è stato trovato morto questa notte nell’androne di un palazzo in corso San Giovanni a Teduccio 168.

Sulla testa sono state trovate due ferite sulla cui origine sono in corso accertamenti.

Venditore ambulante di pane, sposato e padre di due figli, Di Nunzio si trovava presumibilmente in zona per acquistare nel panificio sulla stessa strada i prodotti da rivendere.

I carabinieri, impegnati nelle indagini, non escludono l’omicidio.

