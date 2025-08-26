Trovato cadavere in via Andrea d’Isernia

Un cadavere è stato trovato ieri, lunedì 25 agosto, in strada, in via Andrea D’Isernia (quartiere Chiaia, nei pressi del Liceo Mercalli e dell’ITC Mario Pagano).

Si tratta di un uomo, ancora non identificato, verosimilmente nordafricano di circa 50 anni.

Sul posto si sono recati i miliari della compagnia Centro e della stazione di Posillipo.

Rilievi sono in corso a cura della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli, indagini a cura delle compagnie Napoli Centro.

