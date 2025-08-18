Trovato morto in casa a Castellammare

- pubblicità -

Un uomo di 65 anni è stato trovato morto sabato mattina a Castellammare di Stabia, nel quartiere Scanzano.

Presentava oltre cinquanta ferite da taglio sul corpo.

Il corpo è stato scoperto dal personale del 118 e trasferito all’obitorio del cimitero stabiese.

Viveva con il figlio, che potrebbe essere ascoltato dagli inquirenti.

Le indagini sono condotte dal commissariato locale, sotto la guida di Carmine Scognamiglio, e coordinate dal sostituto procuratore Marta Agostini.

Al momento si esclude la pista della criminalità organizzata.

Il numero elevato di ferite e l’esclusione della pista camorristica fanno pensare a un gesto estremo o a un delitto maturato in ambito familiare o personale. Tuttavia, gli inquirenti stanno ancora effettuando i rilievi scientifici, quindi ogni ipotesi resta aperta.