Truffa da film, inquilino vende appartamento a Fuorigrotta, intervengono i Carabinieri

- pubblicità -

Vendono l’appartamento di proprietà di un 79enne: arrestati per truffa. Il caso è avvenuto a Napoli e ricorda un po’ il film Totò Truffa ’62, quando Antonio De Curtis riuscì a vendere la fontana di Trevi.

L’episodio è avvenuto nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. All’insaputa del proprietario, hanno ricostruito i carabinieri, l’inquilino 44enne si sarebbe fatto consegnare documenti e atti riguardanti l’appartamento e, presso un notaio, sarebbe riuscito anche a completare il rogito insieme ad un 69enne.

I due sono finiti in manette, con l’accusa di truffa, grazie all’intervento dei carabinieri che si erano finti collaboratori di un notaio. La truffa è venuta fuori dopo la denuncia scattata grazie ad una verifica del nipote del 79enne, proprietario dell’appartamento in via Cariteo, a pochi passi dallo stadio Maradona.

Secondo la ricostruzione, il 44enne sarebbe riuscito a clonare la carta d’identità del 79enne e avrebbe sfruttato un 71enne che gli somigliava, riuscendo a concordare anche il prezzo della casa, 145mila euro.

Nello studio notarile, le parti si sono accordate e gli acquirenti hanno versato al finto proprietario assegni per 95mila euro, mentre la parte restante sarebbe stata consegnata successivamente.

L’abitazione, intanto, era stata intestata ai due compratori, anche loro vittime, con tanto di iscrizione al catasto. Il nipote, però, ha smascherato il 44enne, quando ha scoperto che l’inquilino si era proposto per ristrutturare a sue spese l’appartamento. Dalla perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato 3 cellulari, appunti, documenti notarili, carte di credito, un assegno bancario e 2 carte d’identità false. I due arrestati sono ai domiciliari in attesa di giudizio.