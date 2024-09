Truffa delle 3 campanelle, 3 denunciati dai Carabinieri

- pubblicità -

Sono tre le persone denunciate dai carabinieri della compagnia Stella di Napoli, per “esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa”, perchè sorprese in piazza Garibaldi a mettere in atto la più classica delle truffe: il gioco delle tre campanelle.

Colti sul fatto, spiega una nota dell’Arma, “il ‘prestigiatore’ impegnato nel convincere i passanti” a scommettere “mentre i 2 finti giocatori puntano banconote da 100 euro e vincono puntualmente”.

Sequestrata “l’attrezzatura” per il gioco e la somma contante di 240 euro ritenuta provento del reato.

Nel corso del servizio di controllo del territorio portato a termine dai militari sono state identificate 109 persone (55 i pregiudicati) e controllati 54 veicoli per un totale di 13 infrazioni al codice della strada contestate.