Truffa Inps, 8 falsi invalidi, GdF sequestra quasi 2 milioni

Maxi truffa ai danni dell’INPS a Napoli, otto persone indagate per aver percepito indebitamente pensioni e indennità di accompagnamento per un totale di quasi 2 milioni di euro, senza avere i requisiti medici previsti dalla legge.

L’inchiesta è stata condotta dalla Direzione distrettuale antimafia, con il supporto della Guardia di Finanza.

L’ammontare complessivo della frode è pari a 1.997.482,13 euro, ottenuti tramite il riconoscimento illegittimo di pensioni di inabilità e indennità di accompagnamento.

Gli indagati non erano affetti dalle gravi patologie dichiarate, non si erano mai sottoposti alle visite mediche necessarie per ottenere i benefici e le certificazioni risultavano falsificate o comunque non corrispondenti alla realtà.

Le verifiche sono partite dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, poi confermate da riscontri documentali raccolti dal GICO della Guardia di Finanza.

Il gip del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili degli indagati, fino a concorrenza delle somme percepite illecitamente.

Questa vicenda mette in luce:

La vulnerabilità del sistema previdenziale , spesso esposto a frodi legate a false certificazioni mediche.

, spesso esposto a frodi legate a false certificazioni mediche. Il ruolo centrale della Guardia di Finanza e della Procura , che hanno agito con strumenti antimafia per contrastare un reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

, che hanno agito con strumenti antimafia per contrastare un reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. L’impatto sociale ed economico: oltre al danno erariale, episodi simili minano la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e penalizzano chi ha realmente bisogno di sostegno.

Questi casi mostrano come la trasparenza e il controllo istituzionale siano fondamentali per tutelare la collettività. In un contesto come quello napoletano, dove la criminalità organizzata spesso si intreccia con pratiche corruttive, l’uso di strumenti antimafia per reati economici è un segnale forte di attenzione alla legalità.