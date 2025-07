Truffa prenotazione aereo, Polizia oscura due piattaforme

- pubblicità -

Offrivano voli a prezzi vantaggiosi, incassavano il costo della prenotazione e poi scomparivano senza emettere alcun biglietto aereo, e per questo, dopo diverse segnalazioni e denunce, i poliziotti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Torino hanno oscurato due piattaforme on line.

Il sistema messo in atto era molto semplice. I siti internet erano abilmente mascherati come normali comparatori di prezzi in grado di fornire la miglior offerta disponibile delle varie compagnie aeree, con dei prezzi estremamente concorrenziali.

Dopo aver scelto e pagato per i voli scelti, però, gli acquirenti non ricevevano alcunché e, contattata direttamente la compagnia aerea, scoprivano l’assoluta mancanza di prenotazioni a loro nome.

Le piattaforme rispondevano ai reclami dei clienti giustificandosi inizialmente con la necessità di attendere due settimane per il perfezionamento del pagamento e l’emissione del biglietto, per poi scomparire senza dare più alcuna spiegazione.

I poliziotti, da una prima analisi, hanno accertato un ingente danno economico per gli utenti, non circoscritto alla sola provincia torinese visto che i siti web operavano su tutto il territorio nazionale.

In ogni caso la Polizia postale consiglia sempre ai cittadini che facciano acquisti online di diffidare di offerte troppo convenienti, perché non sempre l’affare è un buon affare; controllare le recensioni e i feedback degli altri utenti, concentrandosi su quelli recenti, non solo internamente al sito ma anche sui motori di ricerca esterni, e, infine, verificare l’autenticità dei siti web.