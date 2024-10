Truffatore recidivo, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

- pubblicità -

Siamo tornati sulle tracce di una persona che già in passato aveva fatto parlare di sé, truffando persone in tutta Italia per la vendita di biglietti dei Coldplay contraffatti e non utilizzabili.

Oltre a non aver ancora rimborsato i malcapitati, ha avviato un altro business anche stavolta con tante persone che denunciano i mancati pagamenti.

Luca Abete lo ha beccato.

Luca Abete ci mostra le testimonianze di persone che sono state assunte da questa agenzia, che non esiste e non paga i dipendenti. Nonostante questo il proprietario Vincenzo Sorrentino continua ad “adescare” modelli e modelle e l’inviato allora manda un suo infiltrato per un colloquio. Poi Abete ricorda che l’uomo è lo stesso della truffa dei biglietti dei Coldplay e gli fa visita