Truffe ad anziani, arrestata donna dai Carabinieri

I carabinieri di Roma Porta Portese, a conclusione di un’indagine coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito a Napoli, nel quartiere Secondigliano, un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Roma, nei confronti di una donna di 39 anni, originaria del capoluogo campano, accusata di truffa aggravata ai danni di persone in condizione di minorata difesa, circonvenzione di incapace e furto in abitazione in danno di persone anziane, per un totale di sette episodi avvenuti in diversi quartieri della Capitale tra gennaio e maggio del 2023.

Le indagini, avviate alla fine di gennaio del 2023 hanno consentito di raccogliere gravi elementi relativi al coinvolgimento e al ruolo specifico dell’indagata negli episodi contestati. Attraverso un collaudato modus operandi, le vittime, tutte persone anziane, di età compresa tra gli 85 e 96 anni, venivano contattate da “telefonisti” che attraverso vari espedienti tra cui quello del finto nipote o familiare trattenuto in stato di arresto dalle forze dell’ordine per pagamenti insoluti o debiti, venivano convinte a consegnare il denaro e i gioielli che avevano in casa.

Ottenuta la disponibilità e fiducia dell’anziano, l’indagata, su indicazione dei complici “telefonisti”, si recava presso le abitazioni delle vittime, portando a segno la truffa. In totale il valore dei beni sottratti ammonterebbe a circa 200mila euro.

In uno degli episodi, avvenuto in zona San Pietro ai danni di una donna anziana di 96 anni, l’indagata risulterebbe aver agito insieme ad un altro complice, 55enne anch’esso originario di Napoli, già arrestato dai Carabinieri nel mese di ottobre 2024, per questo e per altri episodi di truffa/estorsione in danno di anziani.