Truffe ad anziani, arrestato per l’undicesima volta dai Carabinieri

Un 23enne di Secondigliano è stato arrestato per l’11esima volta dai Carabinieri di Napoli sull’isola di Ischia.

Ad allertare i militari dell’Arma una telefonata ricevuta da un uomo che denunciava come una persona avesse appena tentato di truffare la madre 67enne, residente nel comune di Forio d’Ischia insieme al marito di 73 anni e il fratello invalido di 70.

Con la tecnica del ‘finto maresciallo‘, aveva convinto il 73enne a lasciare l’abitazione per andare in caserma mentre la donna avrebbe dovuto riporre sul tavolo il denaro e i gioielli e attendere l’arrivo di un Carabiniere.

L’uomo non si fa attendere. Avrebbe dovuto fotografare il tutto per poi prelevare il bottino. In quegli attimi la donna comprende il raggiro e si ribella, prende il panno che avvolge i suoi beni e se lo stringe al petto, mettendo in fuga l’uomo.

Il 23enne viene rintracciato dai militari all’imbarco degli aliscafi: a incastrarlo, le immagini salvate all’interno del suo smartphone e il riconoscimento da parte della vittima. E per il 23enne scatta l’undicesimo arresto.