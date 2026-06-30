Truffe ad anziani, Polizia sgomina banda, 6 arresti

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Una banda di truffatori specializzata negli anziani, composta da persone con età compresa tra i 21 e i 61 anni, è stata smantellata dalla Squadra Mobile di Napoli al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Nola.

Il gruppo, con base operativa nel capoluogo campano, aveva messo a segno colpi in diverse regioni italiane accumulando un bottino stimato in circa 500 mila euro.

Le vittime, tutte tra i 74 e i 97 anni, venivano raggirate con la ormai nota tecnica del “maresciallo”. Un finto appartenente alle forze dell’ordine telefonava all’anziano sostenendo che un familiare fosse rimasto coinvolto in un grave incidente stradale con un’auto priva di assicurazione.

Per aumentare la pressione psicologica, veniva spesso evocata la presenza di una persona ferita, talvolta un bambino o una donna incinta.

La falsa emergenza veniva presentata come risolvibile solo attraverso un risarcimento immediato, che la vittima doveva fornire consegnando tutto il denaro e i gioielli disponibili in casa. A ritirare il bottino si presentava un complice, spacciandosi per delegato del “maresciallo”.

Per impedire che l’anziano potesse contattare le vere forze dell’ordine, la banda ricorreva a un vero e proprio bombardamento telefonico, che proseguiva anche dopo la consegna dei beni, mantenendo la vittima sotto pressione e isolata.

Le indagini della Squadra Mobile hanno ricostruito la rete, i ruoli e le modalità operative del gruppo, portando all’individuazione e al fermo dei responsabili.