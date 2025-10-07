Truffe online ad anziani, Carabinieri arrestano 11 persone a Giugliano

- pubblicità -

La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, che ha portato all’arresto di dieci soggetti.

Sei indagati sono stati posti in custodia in carcere, mentre quattro sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, truffa, ricettazione, e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il gruppo operava sistematicamente, anche quotidianamente, sfruttando la fragilità delle vittime, spesso anziane.

Il modus operandi principale prevedeva il “spoofing”: il truffatore si fingeva l’operatore dell’istituto bancario della vittima.

Gli indagati acquistavano preventivamente sul Dark Web liste di dati sensibili, contenenti generalità, numeri di telefono e informazioni sui conti correnti.

Successivamente, inviavano messaggi di phishing con finti addebiti di pagamento e link che riproducevano l’aspetto degli istituti bancari.

Dopo che la vittima cliccava sulla “trappola”, gli indagati la ricontattavano telefonicamente, spacciandosi per operatori bancari. Convincevano la vittima a fornire dati sensibili, numeri di carte, PIN e OTP, con la scusa di recuperare fondi asseritamente sottratti.