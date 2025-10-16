Truffe via sms e e-mail, Carabinieri arrestano 3 persone

- pubblicità -
I carabinieri del nucleo operativo Stella, a Napoli, hanno arrestato tre uomini di 22, 23 e 27 anni e denunciato un 50enne e un 28enne per truffa aggravata.
In un appartamento usato come base operativa, i militari hanno sequestrato un laptop e cinque smartphone.
Secondo le indagini, gli indagati avrebbero inviato sms e mail fingendosi operatori bancari per ottenere credenziali di home banking tramite link fraudolenti.
Le vittime, in gran parte anziani, venivano così truffate con la tecnica del phishing.
