Turista rapinato nella hall dell’hotel, preso uno dei banditi

Due rapinatori a bordo di uno scooter hanno preso di mira un turista marocchino, imprenditore in città con la famiglia.

Il bersaglio era un orologio di lusso Audemars Piguet del valore di circa 80.000 euro.

I malviventi hanno seguito il turista fino alla hall dell’hotel Excelsior, in via Partenope, dove lo hanno aggredito.

Durante la colluttazione, è stato esploso un colpo di pistola che si è conficcato nel controsoffitto della hall, fortunatamente senza ferire nessuno.

Il turista è stato colpito alla testa con il calcio della pistola e ha riportato ferite non gravi.

La Squadra Mobile della Polizia di Stato è intervenuta immediatamente.

Uno dei due rapinatori è stato fermato nel pomeriggio dello stesso giorno.

L’altro, ritenuto l’autore dello sparo e ancora in possesso dell’orologio, è tuttora ricercato.

Le indagini si stanno concentrando anche sui canali di ricettazione, con ipotesi di vendita a collezionisti locali o fiere del Nord Europa.

Il turista è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Cardarelli.

Ha ricevuto una prognosi di 5–10 giorni per trauma contusivo.

Il prefetto di Napoli ha espresso preoccupazione e ha garantito un’intensa attività investigativa.

Federalberghi Napoli ha suggerito di evitare l’uso di orologi di lusso in pubblico e ha proposto un incremento della videosorveglianza pubblica.

Le agenzie di viaggio hanno manifestato timori per l’impatto sul turismo, soprattutto in vista di eventi internazionali come l’America’s Cup.