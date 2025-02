Turisti tedeschi aggrediti in Piazza Bellini, tre feriti, uno grave

- pubblicità -

Nel cuore della movida napoletana, tra sabato e domenica notte, piazza Bellini è stata teatro di un brutale episodio: tre turisti tedeschi sono rimasti vittime di un accoltellamento, conseguenza di un’aggressione ancora priva di spiegazioni.

L’incidente, forse scaturito da un futile litigio o dall’abuso di alcol, ha portato a uno scontro sanguinoso.

I Carabinieri della compagnia Centro stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili, con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza del luogo. I tedeschi, di stanza in un b&b a Ercolano, erano giunti in città per godersi la serata, ma la situazione è presto degenerata.

Aggrediti con bottiglie di vetro, uno dei turisti è stato ricoverato al Cardarelli in condizioni gravi, con ferite alla gola. Un altro è stato dimesso dal Pellegrini con contusioni al volto e una prognosi di 30 giorni, mentre il terzo ha rifiutato le cure.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha ordinato un’immediata intensificazione della vigilanza a seguito dell’accaduto. L’inserimento di piazza Bellini in una zona rossa, come indicato dalla Prefettura, ha contribuito a evitare ulteriori tensioni.

A Napoli, il fenomeno della movida ha da tempo creato un difficile equilibrio tra residenti e esercenti. La musica assordante, le liti frequenti, e gli incessanti rumori fino a tarda notte hanno spinto i residenti ad adire vie legali, ottenendo già risultati favorevoli in alcune cause. Nella notte precedente, un’operazione interforze è stata condotta nel quartiere Vomero per garantire una movida più sicura.

Durante i controlli predisposti dalla Questura di Napoli, coinvolgendo Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Ispettorato del lavoro e Asl Napoli 1 Centro, sono state controllate le aree di San Martino, via Giordano, via Falcone, via Scarlatti e le piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Sono state identificate 180 persone, di cui 22 con precedenti penali e 14 sotto misure preventive; inoltre, 57 veicoli sono stati ispezionati, con 15 infrazioni al Codice della Strada rilevate. Sono stati verificati 17 esercizi commerciali, ai quali sono state imposte 9 prescrizioni, accumulando sanzioni per un totale di circa 6.000 euro.