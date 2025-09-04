Uccide il marito per difendersi

- pubblicità -

Una tragedia familiare ha scosso il quartiere Pendino di Napoli nella notte tra il 3 e il 4 settembre 2025. Secondo le prime ricostruzioni, una lite domestica è degenerata in violenza: una donna ha accoltellato il marito, R.C., classe 1966, uccidendolo davanti alla figlia.

L’episodio è avvenuto intorno alle 2:30 del mattino in via Sant’Arcangelo a Baiano, nel quartiere Vicaria-Mercato.

La donna, ferita a sua volta dal marito, avrebbe reagito per difendersi da un’aggressione.

È stata lei stessa a chiamare i soccorsi: all’arrivo della polizia, il corpo dell’uomo era già privo di vita, mentre la donna è stata trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

La salma è sotto sequestro, e la Squadra Mobile insieme alla Procura di Napoli sta vagliando la versione fornita dalla donna.

Al momento, non si esclude la legittima difesa, ma saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica esatta.