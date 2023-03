Ucciso 26enne a Sant’Antimo, probabile regolamento di conti.

Un giovane di 26 anni, Antonio Bortone, già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso a Sant’Antimo, in provincia di Napoli.

L’uomo, raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco, è deceduto sul luogo dell’agguato, in via Solimena, nonostante l’intervento dei sanitari.

Sul luogo dell’omicidio, avvenuto alle 20.10, si sono recati i Carabinieri della compagnia di Giugliano.

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire dinamica e matrice.

All’ospedale di Aversa è giunto un uomo di 29 anni già noto alle forze dell’ordine con ferite d’arma da fuoco. I Carabinieri non escludono che ci possa essere un collegamento con l’omicidio di Antonio Bortone. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.(ANSA)