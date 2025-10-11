Ucciso da taser, indagati 5 Carabinieri

Di
Redazione
-
La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di 5 carabinieri per la morte di Ihaza Anthony, il 35enne morto in ambulanza dopo essere stato immobilizzato dai carabinieri a Chiaia con una scarica di taser.

Il reato contestato è eccesso colposo dell’uso legittimo di armi.

L’autopsia sul corpo del giovane è stata fissata per l’inizio della prossima settimana.

Da stabilire se ci sia nesso di casualità tra l’utilizzo dello strumento in dotazione all’Arma dei Carabinieri e la morte del 35enne, avvenuta dopo un intervento dei militari, giunti sul posto per una lite in famiglia.

Tra gli accertamenti disposti, anche una perizia tecnica sul taser, che è stato sequestrato.

