Ucciso da un crollo in Galleria Umberto, dopo 13 anni famiglia attende risarcimento

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A tredici anni dalla morte di Salvatore Giordano, il ragazzo di 13 anni colpito dal crollo di un fregio della Galleria Umberto I di Napoli e deceduto dopo quattro giorni di agonia, la famiglia attende ancora il risarcimento dei danni.

A ricordarlo sono gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, legali dei familiari del giovane, che hanno annunciato la fissazione dell’udienza civile davanti al Tribunale di Napoli. L’appuntamento è stato calendarizzato per il prossimo 15 gennaio dinanzi al giudice Ragosta. In quella sede i legali chiederanno il risarcimento dei danni, sostenendo anche la responsabilità per il lungo ritardo nell’erogazione delle somme dovute.

“Dopo tredici anni nessuna somma potrà restituire Salvatore alla sua famiglia, ma è inaccettabile che chi ha subito una tragedia simile debba attendere così a lungo per ottenere giustizia e quanto gli spetta”, affermano i due avvocati.

I legali annunciano inoltre la presentazione di un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti per accertare eventuali responsabilità legate ai ritardi che, a loro avviso, avrebbero determinato un aggravio di interessi e spese a carico delle casse pubbliche.

“Chi ha consentito che i costi aumentassero dovrà risponderne. La famiglia Giordano ha già pagato un prezzo altissimo con la perdita del figlio e non può continuare a subire le conseguenze di questa vicenda”, sostengono Angelo e Sergio Pisani.

Sul caso, infine, i legali hanno annunciato la pubblicazione di un libro-denuncia che ripercorrerà la vicenda giudiziaria e le responsabilità emerse nel corso degli anni.