Ucciso in pescheria a Boscoreale, ergastolo per il killer

La Corte d’Assise di Napoli ha condannato all’ergastolo l’uomo ritenuto responsabile di aver sparato il colpo mortale contro Antonio Morione, pescivendolo di Boscoreale ucciso il 23 dicembre 2021.

Le pene per gli altri imputati: 30 anni ciascuno per due complici, 20 anni per un quarto imputato.

Il gruppo di malviventi aveva come obiettivo una rapina nella pescheria, approfittando degli incassi elevati della vigilia.

Morione avrebbe reagito forando una gomma dell’auto dei rapinatori per impedirne la fuga.

Uno dei criminali avrebbe sparato quattro colpi, uno dei quali ha colpito la vittima alla testa.

La reazione di Antonio sarebbe stata innescata dal fatto che il rapinatore aveva puntato la pistola in faccia alla figlia e alla nuora, entrambe minorenni e presenti nel negozio.

L’avvocato della famiglia ha sottolineato che Antonio non difendeva l’incasso, ma le due ragazze minacciate.

“La fiducia nella giustizia resta intatta, ma questa sentenza ci soddisfa solo in parte. In ogni caso, nessuna condanna e nessun risarcimento, che abbiamo sempre rifiutato, potranno mai restituirci Antonio” – queste le parole della moglie di Morione, rilasciate a Il Mattino dopo la sentenza.