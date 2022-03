Ucraina, appello per la pace anche dalla Reggia di Caserta.

La Reggia di Caserta ha aderito alla campagna social contro il conflitto lanciata dal ministero della Cultura e intitolata “La cultura unisce il mondo”; in tale contesto sono stati individuati alcuni elementi interni al Palazzo Reale che fungono da simboli di pace, fotografati e pubblicati sui social: si tratta in particolare di una palma d’ulivo disegnata decenni fa nei sottotetti della Reggia da militari che vi hanno risieduto durante le varie guerre, e di due quadri che si possono ammirare negli Appartamenti Reali, in particolare l’opera di Giuseppe Bonito “Allegoria della pace e della giustizia che portano abbondanza” e “Pace. Scena allegorica” di Stefano Pozzi. Un modo per dire “no” alla guerra e che nei prossimi si arricchirà di nuove immagini simbolo.

(ANSA).