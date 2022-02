Ucraina, bandiera arcobaleno in via Toledo, striscioni allo stadio.

Una bandiera arcobaleno per la pace, lunga 30 metri, è stata portata in corteo questo pomeriggio nel centro di Napoli.

L’iniziativa, promossa dal Comitato cittadini napoletani contro la guerra, è stata sostenuta da vari gruppi e associazioni.

Al passaggio della bandiera nella centralissima via Toledo i passanti hanno reagito con applausi e grida di sostegno. (ANSA).

I giocatori del Napoli e del Barcellona prima dell’inizio della partita allo stadio Maradona, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, hanno mostrato uno striscione con la scritta ‘Sto War’ (ANSA).

Uno striscione contro la guerra in Ucraina non è stato fatto entrare allo stadio Maradona per Napoli-Barcellona, che sarà arbitrata dal russo Karasev. Il messaggio scritto è semplice e chiaro: “No alla guerra“. Un messaggio che dovrebbe essere fatto proprio da qualsiasi essere umano, soprattutto in questo momento. Eppure lo striscione non è stato fatto entrare all’interno del Maradona e quindi l’iniziativa si è spostata all’esterno del catino di Fuorigrotta, su piazzale Tecchio.