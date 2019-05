Un defibrillatore per la vita, doni del Co.N.A.P.I. al Vittorio Veneto e alla Municipalità VIII.

«Un defibrillatore per la vita»: si chiama così l’evento organizzato dalla Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori (Co.N.A.P.I.) insieme alla Municipalità 8 del Comune di Napoli (Scampia, Piscinola, Marianella, Chiaiano) e agli Enti Bilaterali E.Bi.NArT., E.Bi.Conf., E.LAV. ed E.Bi.N.Conf.

L’appuntamento è per il 7 giugno, alle ore 9.30, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Vittorio Veneto di Napoli, in via Labriola. Co.N.A.P.I. donerà ben due defibrillatori, uno all’IIS Vittorio Veneto e uno alla Municipalità 8 del Comune di Napoli.

«Con tale evento – affermano il presidente e il vicepresidente di Co.N.A.P.I. Basilio Minichiello e Giuseppe Fontanarosa – la Confederazione intende non solo dimostrare la propria vicinanza al mondo scolastico e istituzionale della città di Napoli, ma vuole soprattutto mettere in risalto come il valore della vita vada assolutamente difeso e tutelato, proprio a partire dalle giovani generazioni». Il defibrillatore, infatti, è uno strumento in grado di salvare la vita di chi viene colpito da un arresto cardiaco se usato in maniera corretta. Tant’è che, una volta donati i due apparecchi, si terranno poi dei corsi di formazione per il loro corretto utilizzo. «I due defibrillatori, con i successivi corsi di formazione al loro utilizzo – aggiunge il direttore di Co.N.A.P.I Magazine, Nicola Di Iorio – sono solo un segno della sensibilità tipica della Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori nel settore della sicurezza nel mondo del lavoro e nei luoghi pubblici, come può essere appunto una scuola ubicata in un territorio complesso come quello amministrato dalla Municipalità 8».

Alla cerimonia di consegna interverranno: la prof.ssa Olimpia Pasolini, dirigente scolastico dell’IIS. Vittorio Veneto; l’ingegnere Apostolos Paipais, presidente della Municipalità 8 del Comune di Napoli –Scampia, Piscinola, Marianella, Chiaiano; il direttore del periodico on line CONAPI MAGAZINE, dott. Nicola Di Iorio. Le conclusioni saranno affidate al presidente e al vicepresidente nazionale della Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori, rispettivamente il dott. Basilio Minichiello e l’avvocato Giuseppe Fontanarosa.