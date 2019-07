Una serata in onore di Fabrizio Frizzi nel segno del basket in Versilia.

Da un’idea di Simone Barazzotto, fondatore della Nazionale Basket Artisti, condivisa con Gianluca Pecchini, Direttore Generale della Nazionale Italiana Cantanti e con la supervisione di Fabio Frizzi e di altri grandi amici e colleghi, nasce “CIAO FABRI” la serata evento dedicata a Fabrizio Frizzi che si svolgerà domenica 25 agosto nella suggestiva cornice dell’Arena della Versilia di Cinquale.

Una grande festa condotta da Paolo Belli e Daniele Battaglia, all’insegna della musica, della comicità, ma anche e soprattutto della solidarietà. Il ricavato dell’evento sarà infatti devoluto alla “Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro Onlus di Candiolo”, centro di rilievo internazionale presieduto da Allegra Agnelli, che dal 1986, grazie alla generosità di oltre 300.000 donatori privati, opera con lo scopo di offrire un contributo significativo alla ricerca e alla sconfitta del cancro.

Durante la serata verranno assegnati i Premi Fabrizio Frizzi per cinque diverse categorie, che riassumono le grandi passioni di Fabrizio: tv, cinema, musica, sport e teatro. Presidente della giuria incaricata di assegnare i premi sarà Mario Maffucci, storico dirigente dell’intrattenimento di Raiuno, ideatore di trasmissioni di grande successo come “Scommettiamo Che?” e “Domenica In” e Direttore artistico di tanti Festival di Sanremo.

Andranno, inoltre, ad impreziosire la serata tantissimi protagonisti della musica, dello sport e del mondo dello spettacolo: tra i primi ospiti confermati, il musicista e showman televisivo Paolo Belli, accompagnato come sempre dalla sua insostituibile Big Band, che porterà all’Arena della Versilia il suo inconfondibile sound per dare vita ad uno spettacolo allegro e dal ritmo contagioso; la bravissima Valeria Solarino; il popolare cantautore Paolo Vallesi, reduce dalla vittoria nella seconda edizione dello show musicale di Raiuno “Ora o Mai Più”; il cantautore bolognese Andrea Mingardi; il comico Marco Marzocca; il conduttore e autore delle esilaranti rassegne stampa satiriche Gianni Ippoliti; la coppia storica di ballerini di “Ballando con le Stelle” Samanta Togni e Samuel Peron; il cabarettista e cantautore Stefano Nosei; l’attore e doppiatore Giorgio Borghetti e tantissimi altri. Autori della serata saranno Matteo Catalano e Stefano Sarcinelli.

«L’anno scorso abbiamo dedicato una partita evento a Fabrizio, per quindici anni appassionato Presidente della Nazionale Basket Artisti. Quest’anno abbiamo deciso di puntare ancora più in alto organizzando una grande serata con lo scopo innanzitutto di riunire tutti i suoi amici e di aiutare la ricerca sul cancro. Gianluca Pecchini della Nazionale Cantanti ha subito sposato la causa e con lui tantissimi altri amici e colleghi di Fabrizio. Ringraziamo di cuore la sua famiglia che sarà con noi quella sera. Siamo contenti perché l’iniziativa ha riscosso fin da subito tantissime risposte positive ma lo saremo ancora di più quando vedremo la gente che tanto ha amato Fabrizio riempire la platea dell’Arena» dichiarano Simone Barazzotto e Barbara Vannucci, Presidentessa di ASD Basketartisti, presentando questo nuovo e importante evento.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione l’agenzia di comunicazione EDEMPG che supporterà ASD Basketartisti e Nazionale Italiana Cantanti nell’organizzazione dell’evento.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul portale Vivaticket e presso la biglietteria dell’Arena della Versilia tutti i giorni dalle 10:00 – 20:00.

Il programma aggiornato dell’evento e ulteriori informazioni sono disponibili ai siti ufficiali: www.basketartisti.it e www.arenadellaversilia.it.

La Nazionale Basket Artisti (l’NBA italiana) nasce nel 2000 dall’impegno di Simone Barazzotto. In quasi 20 anni di attività la squadra ha visto alternarsi tra le sue file celebrità e atleti di primo piano, protagonisti delle partite di beneficenza organizzate nei palazzetti di tutta Italia. Grazie allo sforzo atletico e umano di tutti loro, in questi anni la Nazionale è riuscita a raccogliere più di mezzo milione di euro, devoluto alle numerose iniziative che gli artisti hanno sposato e che continuano a sostenere con il loro gioco. Alla soglia del ventennale, nel febbraio 2019, è uscito “Sull’Ascensore con Kareem”: un libro corale che ripercorre, attraverso le voci dei suoi protagonisti, la lunga storia della Nazionale, dalle prime iniziative al recente debutto internazionale a New York, per quindici anni sotto la guida di un appassionato Presidente, Fabrizio Frizzi, al quale il libro è dedicato. Nel 2019 la Nazionale è tornata in America, presso la sede ICE di New York: qui è nata l’idea di organizzare, per la stagione 2020-2021, un torneo di pallacanestro nei playgrounds della città con squadre che rappresentino i brands delle aziende italiane negli USA.

La Nazionale Cantanti dal 1981 ha raccolto più di 90 milioni di euro interamente devoluti a piccoli e grandi progetti di solidarietà. Nata da un’idea di Mogol che riunì alcuni cantanti all’Arena di Milano allo scopo di sostenere l’acquisto di un’ambulanza (tra questi anche Lucio Battisti), in poco tempo la Nazionale Cantanti è diventata una vera e propria squadra di calcio, sotto la guida di Gianluca Pecchini, con partite ufficiali e allenamenti. Tra le sue file, in più di 30 anni, hanno militato centinaia di cantanti: tra questi Morandi, Belli, Ruggeri, Ramazzotti, Tozzi, Barbarossa e lo stesso Mogol. Grazie alla Partita del Cuore, di cui Fabrizio Frizzi è stato conduttore ufficiale di tantissime edizioni in diretta tv su Raiuno, la NIC raccoglie ogni anno milioni di euro che vengono devoluti ad importanti cause solidali e alla ricerca.

“CIAO FABRI”: CINQUALE (MS, Massa Carrara), Arena della Versilia, Via dei Cipressi, 54038