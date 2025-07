Una targa per Salvatore Giordano in Galleria Umberto

- pubblicità -

Una targa nella Galleria Umberto I, in corrispondenza dell’ingresso da via Toledo, da oggi ricorda Salvatore Giordano, il quattordicenne che nel 2014 perse tragicamente la vita per la caduta di un fregio dalla facciata, dopo essere riuscito a mettere in salvo gli amici che erano con lui.

L’Amministrazione ha fatto propria la proposta del consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais e dell’avvocato della famiglia Giordano rendendo omaggio al giovane e ricordando come “il suo atto eroico resterà per sempre vivo nella memoria della città“.

Allo scoprimento della targa, con il sindaco Gaetano Manfredi, la vicesindaca con delega alla Toponomastica, Laura Lieto, e il prefetto Michele di Bari sono intervenuti i familiari di Salvatore Giordano e il consigliere Paipais.

“Non possiamo colmare il dolore della famiglia –ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi– ma abbiamo voluto restituire, con l’intitolazione di oggi, la memoria di Salvatore e ricordare il ragazzo generoso che era, con il suo grande coraggio e senso del sacrificio. Questa targa è solo un riconoscimento etico da parte della città –ha proseguito Manfredi- sosterrò la richiesta di giustizia dei genitori e faremo di tutto affinché non si perda il ricordo e questo sacrificio resti nel patrimonio morale della nostra città.”

“È un piccolo simbolo per onorare la memoria di Salvatore Giordano –ha dichiarato il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais– in un momento storico in cui la Galleria Umberto è al centro di un’azione amministrativa finalizzata a recuperarne la dignità e il decoro”.