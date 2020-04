UNICEF/Coronavirus: oltre 227 milioni di persone raggiunte con campagne di prevenzione. Inviati aiuti in molti paesi.

L’UNICEF continua a supportare la risposta dei governi al Covid-19 attraverso i suoi Comitati e Uffici Paese. Soltanto in 3 regioni del mondo – Europa e Asia Centrale, Medio Oriente e Nord Africa e Asia Meridionale – oltre 147.185.200 bambini, adolescenti e interlocutori chiave sono stati raggiunti con programmi di comunicazione del rischio e mobilitazione sociale, più di 227.185.200 considerando anche quelli beneficiari di tali programmi in Asia Orientale e Pacifico. L’UNICEF ha fornito Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), kit per l’igiene, dispositivi medici e altri aiuti in molti paesi.

In Europa e Asia Centrale: è stato dichiarato lo stato d’emergenza in 8 paesi e sono state chiuse scuole, asili e centri per l’infanzia in almeno 16 paesi. In questi mesi l’UNICEF ha fornito Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), kit per l’igiene, dispositivi medici e altri aiuti in almeno 11 paesi, Italia inclusa.In particolare:

Oltre 2,1 milioni di bambini e famiglie nella regione sono stati raggiunti con messaggi di prevenzione e protezione, attraverso informazioni e video via piattaforme digitali e social media.

È stato dato supporto per l’istruzione a distanza prescolare, primaria e secondaria tramite TV, piattaforme digitali e social media.

220.157 giovani e adolescenti sono stati mobilitati sugli effetti e per la prevenzione del COVID-19 con strumenti come U-Report e Social media, Italia incusa.

22 paesi sono stati assistiti per l’istruzione prescolare, primaria e secondaria a distanza tramite piattaforme di comunicazione digitale.

10 paesi sono stati assistiti sulla protezione dell’infanzia, supporto psicosociale e assistenza sociale;

5 paesi sono stati assistiti con raccolta dati e ricerche sugli effetti indiretti del COVID-19 su salute neonatale, istruzione e protezione.

Un’attenzione speciale è stata rivolta ai bambini più vulnerabili come quelli Rom, rifugiati e migranti, di comunità a rischio, difficilmente raggiungibili con sostegno tramite piattaforme digitali.