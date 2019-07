Unimusic, ancora un appuntamento con la Nuova Orchestra Scarlatti domenica 21 al Maschio Angioino.

UniMusic,il Festival realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università ‘Federico II’ e con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, dopo una settimana ricca di appuntamenti prosegue domenica 21 luglio 2019, alle 20.30, nell’imponente Cortile del Maschio Angioino di Napoli, con un evento di grande richiamo, ScarlattinJazz.

Il ricco percorso di divagazioni orchestrali, da Alessandro Scarlatti a Duke Ellington passando per Händel, Domenico Scarlatti, Beethoven, Bernstein e tanti altri, prevede originali rielaborazioni, fusioni, rifacimenti attraverso 300 anni di musica e più.

Un continuo, suggestivo gioco tra interpretazione e improvvisazione di cui è autore Bruno Persico, versatile figura dimusicista partenopeo (pianista, compositore, didatta, direttore), da sempre alla ricerca di una sua personale sintesi tra forme classiche e creatività jazz. Persico guiderà per l’occasione in veste di pianista e direttore un gruppo di solisti che dialogheranno e si fonderanno di brano in brano con la Nuova Orchestra Scarlatti. E il gioco musicale proposto, a differenza di tanti altri esperimenti di ‘contaminazione’ musicale, non resterà in superficie ma coinvolgerà attivamente tutte le voci dell’orchestra in inedite ‘variazioni sinfoniche’.

Potremo scoprire ad esempio, tra le tante suggestioni del programma, come una Sarabanda di Händel si possa trasformare in una raffinata meditazione ‘cool’; scopriremo poi quale incredibile ‘swing’ possa scatenarsi dall’Arietta della Sonata op. 111 di Beethoven; e ancora, ritroveremo le emozioni sempre vitali di West Side Story, un ‘Romeo e Giulietta’ calato negli slums della New York anni ’50, tenera e violenta, capolavoro di quel genio onnivoro della musica del ‘900 che è stato Leonard Bernstein. Un ascolto da non perdere.

Costo biglietto: € 10,00

Acquisto biglietti: presso i punti vendita ticketOnLine e su www.azzurroservice.net, e da un’ora prima del concerto al botteghino del Maschio Angioino.

Per ulteriori informazioni sul Festival UniMusic:

www.unimusic.it; www.nuovaorchestrascarlatti.it

INFOtel. 081.2535984– info@nuovaorchestrascarlatti.it