UniMusic, continuano gli appuntamenti con la Nuova Orchestra Scarlatti.

Settimana ricca di eventi per UniMusic,il Festival realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università ‘Federico II’ e con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli.

Giovedì 18 luglio 2019, terzo appuntamento per la sezione Musica ai Musei UNINA, suggestivo abbinamento tra musica e scienza che sta riscuotendo notevole interesse fra tanti napoletani e turisti: dalle ore 11.00 alle ore 12.00, ingresso gratuito ai 5 bellissimi Musei scientifici dell’Università di Napoli ‘Federico II’, ricchi di reperti e rarità affiancati per l’occasione da ‘incursioni musicali’: Mineralogia, Fisica, Zoologia e Antropologia (Via Mezzocannone, n. 8) e il Museo di Paleontologia (situato con i suoi oltre 50.000 fossili nel Complesso dei SS. Marcellino e Festo, Largo San Marcellino, n. 10); ore 12.00, piccolo concerto a cura della Nuova Orchestra Scarlatti nel Museo di Paleontologia al costo di € 1,00.

Venerdì 19 luglio 2019, ore 19.30, nella splendida Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, un concerto che vedrà accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti, in veste solistica, Maurizio Marino, uno dei più apprezzati oboisti del momento: in programma musiche di Händel, Albinoni, Holst e, dulcis in fundo, il bellissimo Concerto per oboe e archi di Domenico Cimarosa, da non perdere.

Infine, domenica 21 luglio 2019, ore 20.30, nell’ampio Cortile del Maschio Angioino un evento di grande richiamo, ScarlattiinJazz, originali divagazioni orchestrali da Domenico Scarlatti a Duke Ellington passando per Händel, Beethoven, Bernstein e tanti altri: trecento anni di metamorfosi musicali ideate e guidate da Bruno Persico in veste di pianista e direttore della Nuova Orchestra Scarlatti.

Costo biglietto dei concerti del 19 e 21 luglio: € 10,00

Acquisto biglietti dei concerti del 19 e 21 luglio: presso i punti vendita ticketOnLine e su www.azzurroservice.net, e da un’ora prima del concerto al botteghino.

Per ulteriori informazioni sul Festival UniMusic:

www.unimusic.it; www.nuovaorchestrascarlatti.it

INFO tel. 081.2535984– info@nuovaorchestrascarlatti.it