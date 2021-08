Uomo di 74 anni ucciso a Lettere.

Un uomo di 74 anni, Domenico Giordano, incensurato, è stato ucciso nella tarda serata di ieri a colpi d’arma da fuoco a Lettere, in provincia di Napoli, in via Nuova Depugliano.

La vittima dell’agguato, un ex elicotterista dell’Aeronautica, ora in pensione, si trovava a bordo della sua Renault Clio.

Gli spari in via Tuoro, una nuova strada che collega Lettere a Casola di Napoli. Tutti gli abitanti del posto hanno sentito i colpi di pistola e poi hanno visto arrivare quattro auto dei carabinieri. Si indaga a 360 gradi, ma si tenderebbe ad escludere la pista della camorra (ANSA).