Uomo investito da treno a Torre del Greco, morto. Si sdraia sui binari mentre passa treno, illeso a San Giorgio.

Una persona è morta, investita da un regionale di Trenitalia, nella zona tra le stazioni di Torre del Greco ed Ercolano-Portici, nel Napoletano.Da ciò che si apprende da Rfi (Rete ferroviaria italiana) ”dalle ore 12.20 sulla linea Napoli-Battipaglia (linea convenzionale), il traffico ferroviario è stato sospeso in prossimità di Torre del Greco per l’investimento di una persona da parte di un treno”.

Sono intervenute le forze dell’ordine e i volontari di protezione civile dell’associazione Irt.

”Alle 14.15 – spiega in una nota Rfi – tutti gli ottanta passeggeri sono scesi dal treno per raggiungere un punto libero accompagnati lungo i binari dal capotreno e dalle forze dell’ordine dove proseguiranno con bus”. Attivato un servizio sostitutivo tra Napoli San Giovanni-Barra e Torre Annunziata Centrale. Poi dalle 15.25 il traffico è ripreso regolarmente.

Si è sdraiato in mezzo alle rotaie e al passaggio del treno è rimasto illeso. La vicenda è avvenuta nei pressi della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano (Napoli).

Protagonista un uomo di 58 anni che si era allontanato dal servizio di Igiene Mentale della zona come riferisce l’Eav: quando ha visto arrivare il tremo, proveniente da Sorrento, è andato a stendersi in mezzo alle rotaie. Il conducente non ha potuto rallentare la corsa del convoglio, ma l’uomo, che era in uno stato di semi incoscienza, è rimasto praticamente illeso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale caserma ed un’ambulanza che ha accompagnato il 58enne in ospedale. (ANSA).