Uonderbois: la serie Disney raccontata dai giovani protagonisti

Uonderbois è la nuova serie Disney in 6 episodi ambientata a Napoli. In uscita dal 6 dicembre su Disney+, la serie vede cinque giovani protagonisti, di cui quattro nascono dalla PM5 Talent di Peppe Mastrocinque, ovvero Gennaro Filippone, Christian Chiummariello, Melissa Caturano e Junior Rodriguez.

Convinti che in città si aggiri Uonderbois, un incrocio tra la leggendaria figura del Munaciello e un moderno Robin Hood, cinque inseparabili amici devono dirsi addio perché La Vecchia, proprietaria dei vasci in cui vivono, sta per vendere le loro case in cambio di una statuetta di Maradona. Quando la statuetta viene rubata proprio dal loro idolo, inizia l’avventura dei Uonderbois alla ricerca di un misterioso tesoro nella Napoli sotterranea.

Melissa Caturano (Napoli magica, Attassati, La vita bugiarda degli adulti, Mare fuori, Il Maestro). «Il mio personaggio è Teresa, unica ragazza in un gruppo di 4 maschi, che si ritrova a ricoprire il ruolo di leader. È molto fragile, ma allo stesso tempo forte, poiché nonostante le avversità cerca sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno. Uonderbois è stata la mia prima esperienza su un set, quindi l’ho vissuta molto intensamente e con grande emozione. È stato sicuramente un progetto importante per la mia crescita, ma soprattutto perché mi ha fatto capire la bellezza di questo mondo che mi ha praticamente stregata».

Gennaro Filippone (Pinocchio, I Fratelli De Filippo, Generazione 56 K, Un posto al sole, Criature, Rosso Pompeiano, Roberta Valente). «In Uonderbois interpetro Sasá un personaggio che ama l’avventura e che non si perde mai d’animo, poiché ha sempre una soluzione anche nei momenti difficili. Avevo già lavorato su un set di una serie, ma questa per me è stata un’esperienza indimenticabile che ha lasciato comunque un segno. Credo che per un giovane attore lavorare in una serie Disney sia sicuramente un valore aggiunto per la sua crescita artistica, per me sicuramente lo è stato».

Christian Chiummariello (I Fratelli De Filippo, Gli Attassati, Napoli New York). «Il mio ruolo è quello di Raffaele, un ragazzino che vive nei vicoli di Napoli, appassionato dei social. Ha molto successo con le ragazze del suo quartiere, ma in realtà il suo cuore batte per una in particolare, infatti è un ragazzo molto romantico. Far parte di questo progetto Disney è stata per me un’esperienza entusiasmante, che ha arricchito ancor di più la mia passione per la recitazione. Anche se non era la mia prima volta su un set, posso dire che questa serie ha un posto speciale nel mio cuore».

Junior Rodriguez (Malavia). «Nella serie sono Aniello, un personaggio che mi rispecchia molto, sia per quanto riguarda il mio essere impulsivo, sia per il modo che mi caratterizza da sempre, ovvero di voler sempre aiutare in qualche modo le persone importanti nella mia vita, quelle che amo. Mi sono divertito molto sul set. È stata una bella esperienza, la prima per me, che mi ha permesso di conoscere e lavorare con attori che apprezzo molto, come Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo e tutto il cast».

Per la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano, la serie è tratta da un soggetto originale di Barbara Petronio, che è anche Produttore Esecutivo, Gabriele Galli e Giorgio Romano; creata da Barbara Petronio e Gabriele Galli e scritta da Barbara Petronio, Gabriele Galli, Francesco Balletta, Rossella Di Campli, Veronica Galli. Uonderbois è prodotta da Raffaella e Andrea Leone per Lotus Production, una società di Leone Film Group.

Nel cast anche Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo, Giordana Marengo, Giovanni Esposito, Catello Buonocore, Ernesto Mahieux, Daniele Rienzo, Francesco Di Leva, Ivana Lotito, Vincenzo Pirozzi e con la partecipazione straordinaria di Nino D’Angelo. Con le canzoni originali di Geolier.