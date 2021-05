Vaccinarsi a Capodimonte può costare 87€ di multa, attenzione!

dalla ns lettrice D.ssa Paola Cicillini riceviamo e pubblichiamo

Se andate in auto, come è quasi ovvio, potreste trovare la piccola traversa (discesa Bellaria) bloccata o, dalla coda di persone, o dalla fila di auto che vorrebbero (ma non possono) entrare nell’unico garage a pagamento; garage sempre pieno a causa dell’afflusso di vaccinandi.

Sicuramente lascerete in sosta l’auto su via Miano non esistendo alternative nel raggio di chilometri.

Attenzione, i vigili urbani che sono verso la porta di Capodimonte, con cadenza studiata e sospetta , escono dalla traversa, vanno a via Miano, e multano le auto………..perchè irregolarmente parcheggiate.

Domando

1 il Comune di Napoli non avrebbe il dovere di organizzare un parcheggio temporaneo nei pressi ??

2 I Vigili non dovrebbero prevenire, cioè stare su via Miano e non far parcheggiare ??

3 Non sarebbe logica una certa tolleranza durante l’orario di vaccinazione, visto che chi si reca lì , non trovando altra soluzione è costretto per forza maggiore a parcheggiare in divieto ??

4 Via Miano è larga , quindi anche sostando non si intralcia la circolazione regolare.

Dr. Paola Cicillini