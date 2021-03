Vaccini agli over 80, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

In Campania la campagna vaccinale a domicilio per ottantenni non deambulanti non è ancora partita, nonostante queste persone si siano prenotate da più di un mese.

Luca Abete ha cercato di approfondire la questione: ecco cosa ha scoperto tra ufficio relazioni con il pubblico, Asl e medici di base.

Tutti in fila per i VACCINI, ma chi non può deambulare come fa?

Ci sono migliaia di ultra 80enni che hanno prenotato una vaccinazione a domicilio che non arriva! Abbiamo fatto un giro per gli UFFICI e ne abbiamo sentite delle belle!

Ci hanno fatto sapere poi che, il problema è in via di risoluzione: arriveranno più vaccini e saranno affidati anche ai medici di base.

Guarda il servizio qui

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/campania-anziani-in-attesa-del-vaccino-a-domicilio-che-non-arriva_71894.shtml