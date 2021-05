Vaccini, Asl Na 1 Centro: ci sono dosi a sufficienza per tenere i centri aperti.

Ci sono dosi in Campania al termine di questa settimana e quindi non ci sarà alcuna interruzione delle somministrazioni. Lo si apprende da fonti sanitarie della Regione.

Le scorte di vaccino bastano per i prossimi giorni e poi domenica è attesa una nuova spedizione di 18.000 dosi di Moderna e 20.000 di , mentre mercoledì arriverà la spedizione Pfizer che parte da una base di 200.000 e poi ogni settimana viene aggregata a un ristoro per le dosi iniziali tolte alla Campania in favore di Regioni dall’età media più anziana: mercoledì, infatti, la consegna è stata di 215.000 dosi.

Tutti i centri vaccinali della Regione resteranno quindi aperti sette giorni su sette e l’Asl Napoli1, che all’inizio di questa settimana è stata costretta a chiudere per tre giorni Mostra d’Oltremare e Hangar di Capodichino, accelera la campagna e ha programmato una somministrazione media di 12.000 dosi al fino già in questo week end, prima delle prossime forniture. (ANSA).