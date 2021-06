Vaccini, in esaurimento dosi Pfizer e Moderna, chiusi hub Mostra, Capodichino e Madre.

Scorte di Pfizer e Moderna in esaurimento all’Asl Napoli 1 che per questo domani terrà aperti per le vaccinazioni solo due hub su cinque.

Alla stazione Marittima e in Fagianeria, a Capodimonte, saranno somministrate 1500 dosi di Moderna ciascuno.

Sarà aperto anche il sito vaccinale Eav dove verranno inoculate 200 dosi di Pfizer.

Resteranno chiusi e sottoposti a sanificazione la Mostra d’Oltremare, l’hangar di Capodichino e il Museo Madre.

La Asl Napoli 2 Nord, il cui territorio copre metà della provincia partenopea, ha già annunciato che le sue scorte di vaccini a mRna sono esaurite e quindi terrà chiusi da oggi a mercoledì i suoi hub vaccinali, con l’eccezione di quattro sedi (Bacoli, Mugnano, Casavatore e Casalnuovo) dove si andrà avanti con i richiami. (ANSA).