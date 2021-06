Vaccini, poliambulatorio mobile a Porta Capuana nel weekend.

Un poliambulatorio mobile in piazza per tre giorni nel fine settimana nel centro antico di Napoli, a Porta Capuana, per convincere i ‘soggetti esitanti’ residenti in città dai 12 agli 80 anni e oltre a vaccinarsi. Utilizzando le dosi di Pfizer, il Distretto sanitario 33 concretizzerà l’iniziativa targata Asl Napoli 1 Centro e Regione Campania venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 9 alle 20; la postazione mobile per l’evento ‘Vaccini a Porta Capuana’ sarà a disposizione delle persone che intendano vaccinarsi in Piazza San Francesco altezza Torri e non è necessaria la prenotazione.

Il direttore del Distretto, Giuseppe Guadagno, ha invitato i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e tutto il personale dipendente e convenzionato interno a collaborare “per la perfetta riuscita dell’iniziativa vaccinale”.

Si tratta di un altro tentativo – altri analoghi erano stati sperimentati nelle settimane scorse con buoni risultati in diversi quartieri della città – per provare a coinvolgere nelle somministrazioni i dubbiosi e quanti per vari motivi non stanno aderendo alla campagna vaccinale. Gli ultimi open day in città hanno registrato scarse adesioni. Di qui l’iniziativa di portare la postazione in piazza, senza prenotazioni e con la somministrazione del vaccino Pfizer in un luogo simbolo di Napoli e normalmente molto frequentato nel fine settimana.

