Vagava per strada con feto di 4 mesi a Casal di Principe, ricoverata

E’ stata vista camminare in strada sotto choc mentre trasportava un feto di circa 4 mesi avvolto nella placenta a Casal di Principe, in provincia di Caserta.

La donna, che aveva perso molto sangue, è stata portata all’ospedale di Aversa, dove si trova ricoverata.

I carabinieri di Caserta che indagano sul caso hanno eseguito un sopralluogo in casa della donna straniera e hanno trovato materiali atti all’aborto.

La donna è stata così sottoposta a fermo del pubblico ministero per infanticidio. Sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto. (AdnKronos)